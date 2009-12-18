На Прикарпатье пассажироперевозки сократились

В Ивано-Франковской области за январь-ноябрь 2009 года услугами автомобильного, железнодорожного, авиационного и троллейбусного транспорта воспользовались 99,6 млн. пассажиров, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Выполнена пассажирская работа в объеме 1 млрд. 289 млн. пасс./км, что на 3,3% меньше показателя за 11 месяцев 2008 года.

Железнодорожным транспортом в январе-ноябре текущего года отправлено 5,1 млн. пассажиров, или на 15,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок транспортом физических лиц-предпринимателей) воспользовались 77,5 млн. пассажиров (на 5,8% меньше), объем пассажирской работы составил 1 млрд. 196,9 млн. пасс./км (на 2,5% меньше). Транспортом физических лиц-предпринимателей перевезено 59,2 млн. пассажиров, что на 4,0% меньше, чем за 11 месяцев 2008 года.

Авиационным транспортом перевезено 0,3 тыс. пассажиров (в 2 раза меньше), пассажирооборот составил 0,2 млн. пасс./км, или половину от объемов января-ноября 2008 года.

Троллейбусным транспортом в январе–ноябре 2009 г. перевезено 17,0 млн. пассажиров (в том числе с платным проездом – 5,4 млн.), или соответственно на 12,4% и 13,0% меньше объемов января-ноября 2008 года.