В Тернопольской обл. грузоперевозки сократились

В Тернопольской области в январе-ноябре 2009 года объемы грузоперевозок уменьшились на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за 11 месяцев перевезено 3,08 млн. т грузов.

В частности, 1,455 млн. т перевезено железнодорожным транспортом, что на 19,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как отметили в облстате, объемы перевозки железной дорогой зерна и продуктов перемола выросли в 2 раза. Вместе с тем уменьшилось отправление каменного угля на 66,7%, лесных грузов – на 46,1%, черных металлов – на 40,0%, лома черных металлов – на 28,9%, нефти и нефтепродуктов – на 11,1%, стройматериалов – на 10,1%, химических и минеральных удобрений – на 4,3%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 34,7% и составила 49 единиц.

Автомобильным транспортом в январе-ноябре т.г. было перевезено 1,625 млн. т грузов, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре 2008 года.

Грузооборот в области за 11 месяцев уменьшился на 34,3% и составил 1,101 млрд. т/км. На железной дороге он уменьшился на 53,9% и составил 462,7 млн. т/км., у автотранспортных перевозчиков грузооборот уменьшился на 5,2% - до 638,7 млн. т/км.