Предправления Полтавского тепловозоремонтного стал Назаренко

Наблюдательный совет Полтавского тепловозоремонтного завода назначил председателем правления Олега НАЗАРЕНКО вместо Владимира ГРИЩЕНКО. Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По предоставленной информации, О.НАЗАРЕНКО назначен на эту должность сроком до 30 апреля 2010 года. До назначения он занимал должность председателя правления компании "Комета" (Днепропетровская обл.).

Кроме того, Набсовет принял решение назначить членом правления - исполнительным директором Владимира ГРИЩЕНКО, а также членом правления - главным бухгалтером Елену СОЛОВЬЕВУ.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

76,27% завода принадлежит ЗАО "Внешторг" (г. Харьков).