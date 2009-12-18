В Украине введено круглосуточное дежурство на дорогах

В Украине введено круглосуточное дежурство дорожно-эксплуатационных организаций.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе автомобильных дорог, 16-18 декабря из-за осложнения погодных условия в Украине на автомобильных дорогах общего пользования сложилась чрезвычайная ситуация.

Наиболее усложненный проезд наблюдается на автодорогах общего пользования в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта и ликвидации последствий стихийного бедствия на автомобильных дорогах Украины задействовано 1 958 единиц техники и 3 105 дорожных рабочих.

Пока, сообщают в "Укравтодоре", остается усложненным движение транспортных средств на автомобильных дорогах Одесской и Херсонской областей. В этих регионах работают 286 единиц дорожной техники и 388 дорожных рабочих. Дополнительно поступает дорожная техника из других областей.

В "Укравтодоре" отмечают, что состояние готовности дорожно-эксплуатационных предприятий к работе в зимний период позволяет круглосуточно выполнять работы по эксплуатационному содержанию дорог и обеспечивать бесперебойные и безопасные условия движения автомобильного транспорта.

Для ликвидации последствий стихии налажено сотрудничество с органами МЧС, ГАИ и областными госадминистрациями. Но осложнение проезда по дорогам общего пользования вызвано не только погодными условиями, но и несоблюдением перевозчиками ограничений проезда транспортных средств в сложных погодных условиях, отмечают в "Укравтодоре".

Так, запрет на въезд транзитных транспортных средств в г. Одесса вызвал их скопление на подъездах к городу, чем осложнил условия движения и расчистку проезжей части дорог от снега.

На данное время, по оперативной информации "Укравтодора", временно закрыто движение пассажирского и ограничено движение грузового автотранспорта в Донецкой, Запорожской, Хмельницкой, Волынской, Одесской, Николаевской, Луганской и Кировоградской областях.

"Укравтодор" обращается к пользователям дорог с просьбой воздержаться от выезда на маршруты в период чрезвычайных погодных условий и обращает внимание на необходимость оборудования транспортных средств зимними шинами и средствами противоскольжения.