Минтранс призывает водителей воздержаться от поездок

Министерство транспорта и связи Украины (МТСУ) призывает всех водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, по возможности воздержаться от поездок в период сильного ненастья, особенно в тех регионах, где объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ.

При этом министерство обращает внимание на необходимость оборудования транспортных средств зимними шинами и средствами против скольжения.

Как отмечают в Минтранссвязи, нынешнее осложнение движения на дорогах общего пользования вызвано не только погодными условиями, но и несоблюдением водителями ограничений проезда транспортных средств в сложных погодных условиях.

Скользкое покрытие дорог (гололедица, мокрый снег) местами сильно осложняет движение транспорта, что в случае невыполнения правил безопасности движения (несоблюдение надлежащей скорости или интервала между автомашинами) может быть дополнительным фактором возникновения ДТП. Остановка даже одного транспортного средства влечет остановку колонны автомобилей, что не позволяет дорожной технике выполнять в условиях снегопада очистку проезжей части дороги.

Как отмечают в министерстве, в результате возникают заторы на автомобильных дорогах.

По оперативной информации "Укравтодора", сейчас временно закрыто движение для пассажирского и ограничено движение для грузового автотранспорта на отдельных участках дорог в Донецкой, Запорожской, Хмельницкой, Волынской, Одесской, Николаевской, Луганской и Кировоградской областях.