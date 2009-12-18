В Черкасской обл. подорожал проезд в междугородних автобусах
18:11, 18 декабря 2009Транспорт/Связь
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Цены выросли почти на 50%
В Черкасской области на 46,6% повысились цены на проезд в автобусах междугороднего сообщения.
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела транспорта и связи Главного управления экономики Черкасской ОГА Евгений КИМЛЫК, стоимость проезда просили повысить перевозчики, так как предыдущие тарифы были крайне убыточными.
В соответствии с решением председателя Черкасской облгосадминистрации, стоимость одного пассажирокилометра возросла с 15 до 22 копеек.
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