В Черкасской обл. подорожал проезд в междугородних автобусах

В Черкасской области на 46,6% повысились цены на проезд в автобусах междугороднего сообщения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела транспорта и связи Главного управления экономики Черкасской ОГА Евгений КИМЛЫК, стоимость проезда просили повысить перевозчики, так как предыдущие тарифы были крайне убыточными.

В соответствии с решением председателя Черкасской облгосадминистрации, стоимость одного пассажирокилометра возросла с 15 до 22 копеек.