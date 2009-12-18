Винницкое областное отделение Комитета оштрафовало ОАО « Винниччина-Авто», ОАО « Хмельнитчина-Авто» и ОАО « Житомир-Авто» вообще на 72 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов.

АМК оштрафовал ряд автопредприятий на 72 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия

Винница. 18 декабря. УНИАН. Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ОАО «Винниччина-Авто», ОАО «Хмельниччина-Авто» и ОАО «Житомир-Авто» в целом на 72 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов по закупке легковых автомобилей.

Об этом сказано в сообщении АМК, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, первый раз отделение оштрафовало указанные предприятия в целом на 24 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов, проводимых Управлением культуры и туризма Винницкой облгосадминистрации, по закупке легкового автомобиля.

Второй раз отделение оштрафовало эти же предприятия также в целом на 24 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов, проводимых Винницким областным коммунальным учреждением «Служба технического надзора за объектами жилищно-коммунального хозяйства», по закупке легкового автомобиля.

В третьем случае отделение оштрафовало эти же три предприятия опять на сумму 24 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов, проводимых Винницким городским клиническим роддомом №2, по закупке легкового автомобиля.

Во всех указанных случаях предприятия признали нарушения и обязались уплатить штрафы в государственный бюджет.