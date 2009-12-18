Ситуация на дорогах Бельгии улучшается

Ситуация на заснеженных автодорогах Бельгии немного улучшается, хотя заторы остаются достаточно значительными.

Об этом сообщают сегодня местные СМИ.

Так, по данным бельгийского информагентства Belga, в час пик длина заторов по всей территории Бельгии достигала 250 км, а на 12.00 по местному времени уменьшилась до 160 км.

Определенные трудности сегодня утром наблюдались на железной дороге и на городском транспорте, однако в настоящее время ситуация практически нормализована.

Брюссельский национальный аэропорт “Завентем” сообщил о том, что сегодня утром смог использовать обе взлетно-посадочные полосы, аннулировав лишь те рейсы, прибытие которых вчера было перенаправлено в другие аэропорты Бельгии. Вместе с тем, задержки до 30 минут с отлетом все еще наблюдаются в главном аэропорту Бельгии.

Синоптики обещают незначительный снегопад этой ночью и температуру от 4 до 11 градусов ниже нуля.

Метеоролог Эдди Де МЭЙ не исключил, что в этом году Бельгия будет встречать Рождество со снегом. По его информации, об этом свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных метеопрогнозов, в соответствии с которыми, после оттепели в следующий вторник, 22 декабря, уже в четверг температура воздуха опять снизится.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в результате выпадения снега в Бельгии было осложнено движение транспорта, а заторы на автомобильных дорогах достигли в целом 508 километров.