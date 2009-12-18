Ситуация на дорогах Бельгии улучшается
Хотя заторы значительны
Ситуация на заснеженных автодорогах Бельгии немного улучшается, хотя заторы остаются достаточно значительными.
Об этом сообщают сегодня местные СМИ.
Так, по данным бельгийского информагентства Belga, в час пик длина заторов по всей территории Бельгии достигала 250 км, а на 12.00 по местному времени уменьшилась до 160 км.
Определенные трудности сегодня утром наблюдались на железной дороге и на городском транспорте, однако в настоящее время ситуация практически нормализована.
Брюссельский национальный аэропорт “Завентем” сообщил о том, что сегодня утром смог использовать обе взлетно-посадочные полосы, аннулировав лишь те рейсы, прибытие которых вчера было перенаправлено в другие аэропорты Бельгии. Вместе с тем, задержки до 30 минут с отлетом все еще наблюдаются в главном аэропорту Бельгии.
Синоптики обещают незначительный снегопад этой ночью и температуру от 4 до 11 градусов ниже нуля.
Метеоролог Эдди Де МЭЙ не исключил, что в этом году Бельгия будет встречать Рождество со снегом. По его информации, об этом свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных метеопрогнозов, в соответствии с которыми, после оттепели в следующий вторник, 22 декабря, уже в четверг температура воздуха опять снизится.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря в результате выпадения снега в Бельгии было осложнено движение транспорта, а заторы на автомобильных дорогах достигли в целом 508 километров.