Украинских моряков судна „Delvina” встретят в Момбасе

По поручению министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО в Момбас отбыл Временный поверенный в делах Украины в Республике Кения О.БЕЛОКОЛОС с целью обеспечения встречи освобожденных из пиратского плена украинских моряков судна „Delvina” и предоставление им всестороннего содействия и помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря из пиратского плена был освобожден балкер “Delvina” и семь украинцев, которые находились в составе экипажа. Судно было захвачено в плен 5 ноября. В составе экипажа находились семеро граждан Украины и 14 граждан Филиппин.