На дорогах трудятся почти 4,5 тыс. рабочих и 2 тыс. 848 ед. техники

Для содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасного проезда во время непогоды задействованы почти 4,5 тысяч рабочих и работает 2 тысячи 848 единиц техники.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе автомобильных дорог, дорожные работники непрерывно обеспечивают бесперебойные условия движения автотранспорта по дорогам общего пользования.

По оперативным данным, на перевальных участках дорог в Карпатском регионе выпадал и продолжает идти снег, температура воздуха составляла -9 –13 ºС. Состояние покрытия автодорог – мокрое.

Так, на перевалах: Абранском, Яблунецком, Ужоцком, Торунском, Ивашковском Закарпатской области на данное время содержат дороги, проходящие через перевал (участки дороги Киев-Чоп, Львов-Самбор-Ужгород, Долина-Хуст, Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов) 24 рабочих, работает 14 единиц специальной снегоуборочной техники.

В Ивано-Франковском регионе (Яблунецкий и Вышевский перевалы) обеспечивают проезд 9 рабочих и 10 машин спецтехники.

Во Львовской области при температуре -13 ºС содержат дороги через перевал 18 дорожных работников, работает 10 единиц техники.

В АР Крым на перевалах туман с температурой воздуха +2 +3 ºС. Проезд обеспечивают дорожные бригады облавтодоров.

В Крыму на Ангарском и Грушевском перевалах во время дождя и при температуре +4 ºС содержат участки дорог на перевалах 10 работников и 8 солеразбрасывателей.

На автодороге Н-05 Красноперекопск–Симферополь работают 3 пескоразбрасывателя, 2 автомобиля с рапой, 3 трактора, 3 ДПС - 20 человек.

На трассе М-18 Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта работают 3 машины с песком и 1 автомашина с рапой, 2 ДПС - 12 человек.

На автодороге Т-01-11 Раздольное-Евпатория работали 3 пескоразбрасывателя 3 ДПС -12 человек.