КМУ уменьшил финансирование реконструкции дорог

Кабинет министров Украины снизил объемы финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог в текущем году почти в 1,8 раз. При этом протяженность автодорог, которые запланировано построить и реконструировать за счет Госбюджета, снижена в 9 раз, а протяженность дорог, где предполагалось осуществить капремонт, - снижена в 2,6 раза.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина от 15 апреля №418 распоряжением от 8 декабря №1514-р, которое размещено на сайте правительства.

В частности, изменениями предусмотрено, что из спецфонда Госбюджета на строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного и местного значения предлагается выделить в 2009 г. 1 млрд. 475 млн. 275,5 тыс. грн., тогда как прежним документом предусматривалось выделить 2 млрд. 623 млн. 027,7 тыс. грн. При этом, если ранее планировалось построить и реконструировать в целом 329,4 км дорог, то новым распоряжением – предусматривается осуществить эти работы на 35,9 км автодорог.

На капитальный ремонт дорог общего пользования государственного и местного значения планируется выделить 2 млрд. 120 млн. 850,4 тыс. грн. против ранее предусмотренных 3 млрд. 730 млн. 534,5 тыс. грн. При этом капремонт проведут на 261,7 км автодорог вместо 669,08 км, предусмотренных ранее.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2009 году и объемы их финансирования. Согласно распоряжению Кабмина (№ 418-р от 15 апреля 2009 г.), «Укравтодору» разрешается осуществлять, в случае необходимости, перераспределение средств, предусмотренных в Государственном бюджете для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, в пределах общих объемов финансирования, утвержденных этим распоряжением.