На завтра обещают снег, метели и заносы

20 декабря на территории Украины сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточной части и в областях Прикарпатья, днем на большей части территории Украины будет идти снег, местами ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, в южной части и в Приазовье снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, сильный гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах Украины - гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, в западных и северных областях при прояснениях до 20° мороза, днем 9-14° мороза, в южных, восточных и кое-где в центральных областях 1-7° мороза, на крайнем юге 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза, на Южном берегу 2-5° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киевской области ожидаются сложные погодные условия. Ночью небольшой снег, днем сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 13-18°, местами 20°, днем 9-14° мороза; в Киеве ночью 15-17°, днем 10-12° мороза. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 13-18°, местами 20°, днем 9-14° мороза.