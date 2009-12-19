КГГА заверяет, что цены на проезд повышаться не будут

Цены на проезд в общественном транспорте столицы повышаться не будут.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ценовой политики Киевской городской государственной администрации.

С целью улучшения финансового состояния коммунальных транспортных предприятий в условиях сохранения действующих тарифов на услуги по перевозке пассажиров, а также для упорядочения существующего многообразия проездных билетов, отменены некоторые виды проездных билетов. Вместе с тем, стоимость оставшихся проездных билетов не изменилась, отмечается в сообщении.

Соответствующее распоряжение горадминистрации от 12.11.2009 № 1277 „Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения”, зарегистрированное в Главном управлении юстиции в городе Киеве 03.12.2009 под № 24/822», – говорится в письме Главного управления ценовой политики.

По словам начальника Главного управления Василия ЯСТРУБИНСКОГО, согласно решению Киевского городского совета, ученикам общеобразовательных школ дневной формы учебы предоставлено право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, кроме такси и маршрутного такси. А стоимость проездных билетов для учеников, определенная в распоряжении, установлена исключительно для проведения расчетов компенсационных выплат из городского бюджета предприятиям транспорта.

Как заявили в Главном управлении по вопросам ценовой политики КГГА, вопросы повышения тарифов на услуги по перевозке пассажиров на городском транспорте, работающем в обычном режиме движения, в настоящее время не рассматривается.