В Минтрансе работает оперативный штаб

Для оперативного реагирования на сложную ситуацию, сложившуюся на автомобильных дорогах Украины в связи с резким ухудшение погодных условий, в Министерстве транспорта и связи Украины создан Оперативный штаб по реагированию на обращения граждан, попавших в сложную ситуацию на дорогах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МТСУ, оперативный штаб создан по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

Для водителей, которые в настоящее время находятся в заторах на дороге и нуждаются в неотложной помощи, сообщаем телефонные линии для обращений: оперативный штаб МЧС - (044) 247-30-02, оперативный дежурный Министерства транспорта и связи Украины - (044) 461-65-48, оперативный дежурный Укравтодора – (044) 287-11-40.

Телефонные линии работают круглосуточно.