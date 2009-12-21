Аэропорты Манчестера и Брюсселя вчера отложили все рейсы

20 декабря британский телеканал Sky News со ссылкой на руководство аэропорта Манчестера (Великобритания) передает, что аэропорт из-за снегопада отложил все рейсы.

Аэропортовые службы занимаются расчисткой взлетно-посадочной полосы от снега и льда, после чего будет принято решение о дальнейшей работе транспортного узла на северо-западе Англии. Тем не менее, отправка и прием всех рейсов отложены, некоторые самолеты направляются в другие британские аэропорты.

"В настоящее время мы не закрыты, просто расчищаем снег с первой взлетно-посадочной полосы. Этим утром рейс из Катара был перенаправлен в Бирмингем из-за снега", - рассказал представитель аэропорта Манчестера.

В последние дни в Великобритании, как и в странах континентальной Европы, установилась настоящая зимняя погода со снегом и отрицательными температурами.

Брюссельский аэропорт Zaventem также отменил все рейсы из-за сильного снегопада, взлетно-посадочные полосы занесены снегом, сообщает информационное агентство Belga.

Проблемы с авиасообщением возникли не только у брюссельского аэропорта, но и у аэропортов Льежа и Шарлеруа, которые также были вынуждены отменить все авиарейсы до полной очистки взлетно-посадочных полос. сообщает РИА Новости.