На месте крушения сухогруза в Сочи введен режим ЧП

Сегодня, 20 декабря, комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Сочи ввела на территории крушения молдавского сухогруза режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС).

"В районе Приморской набережной, где выбросило переломившийся сухогруз "Арас-1", введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Это сделано для того, чтобы посторонние не смогли приблизиться к судну, которое лежит на берегу", - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Место откачки 37 т солярки оцеплено милицией. "Откачка топлива не останавливалась. Топливо вместе с водой продолжают откачивать из левого "танка" сухогруза, чтобы затем подойти к цистернам правого борта", - уточнили в МЧС.

На откачке топлива задействованы 59 человек и 12 единиц автотехники, в том числе три автомобиля МАЗ компании "Роснефть-Кубаньнефтепродукт". Объем одной цистерны автомобиля - 18 куб. м, сообщает РИА Новости.