Движение поездов в Евротуннеле не возобновится в понедельник

Движение поездов "Евростар" (Eurostar) между Великобританией и континентальной Европой, которое было полностью прекращено в воскресенье из-за масштабных поломок, вызванных зимними холодами, не будет восстановлено в понедельник, сообщает РИА Нвости со ссылкой на официальный сайт компании. "Евростар" надеется, что железнодорожное сообщение будет восстановлено ко вторнику, однако произойдет это или нет, станет известно не раньше 18.00 понедельника по местному времени (21.00 мск). "Мы рекомендуем пассажирам, которые могут отложить поездку, поменять билеты или же сдать их и получить назад свои деньги", - говорится в тексте документа.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в настоящее время это объявление касается порядка 55 тысяч человек. В пятницу и субботу в общей сложности пять пассажирских составов сломались в Евротуннеле из-за перепада температур и обледенения. Более 2 тысяч пассажиров не могли вовремя добраться до места назначения и были вынуждены по много часов ожидать помощи. Поздно вечером в субботу вышел из строя еще один поезд - запасной, который был послан для перевозки пассажиров из Парижа.

Ситуация осложняется еще и тем, что 18-19 декабря машинисты поездов "Евростар" проводили забастовку в знак несогласия с системой оплаты своего труда. Это вызвало дополнительные сложности в обеспечении бесперебойного пассажирского сообщения.

Поезда "Евростар" связывают Лондон с Парижем и Брюсселем.