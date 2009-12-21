Правительство Японии спасает Japan Airlines

Шесть бывших руководителей Japan Airlines Corp. и ее дочерних предприятий согласились вернуть авиакомпании часть своих пенсионных выплат. Процесс реструктуризации задолженности проблемного национального авиаперевозчика находится под надзором правительства Японии.

Нынешний президент Харука Нишиматсу (Haruka Nishimatsu) и специальная государственная комиссия ищут пути погашения огромных долгов и восстановления прибыльности Japan Airlines, уточняет Kyodo.

Правительство Японии ранее призвало руководство компании сократить дефицит по пенсионным выплатам JAL, которые на март 2009 года составляли $3,7 млрд. В связи с этим, авиаперевозчик намерен сократить пенсионные выплаты на 30% уже вышедшим на заслуженный отдых работникам, и на 50% - нынешним сотрудникам. Такой шаг вызвал массовое неудовольствие среди персонала Japan Airlines, сообщает k2kapital.