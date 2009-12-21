Минтранс Франции расследует причину поломки "Евростаров"

Минтранс Франции начал расследование о приостановке движения поездов "Евростар" (Eurostar) между Лондоном и Парижем, которые из-за технических проблем отменены с субботы по понедельник, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление госсекретаря по вопросам транспорта Доминика Бюсро.

Eurostar пока не может сказать, удастся ли восстановить движение во вторник. Информация об этом появится только в понедельник вечером. "Мы не можем представить, чтобы этот вид транспорта, который является основным между Францией и Великобританией, Великобританией и Бельгией и другими странами европейского континента не работал из-за снегопада", - заявил Бюсро, который находится в Пекине в рамках официального визита премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Госсекретарь отметил, что, по объяснениям специалистов, "существует технический феномен, согласно которому холодные поезда в снегу въезжают в теплый и влажный тоннель". "Это проблема для двигателей "Евростара". Это возможно, но мы не можем допустить, чтобы "Евростар"не мог ходить три дня из-за снега", - сказал Бюсро.

Пять поездов "Евростар", следовавших из Парижа в Лондон, застряли в пятницу вечером в туннеле под проливом Ла-Манш из-за поломок, вызванных холодом и снегопадом на севере Франции. По словам специалистов, снег забивал локомотивы поездов и, при въезде в теплый туннель, вызывал короткое замыкание - подобного никогда не случалось раньше. В результате около двух тысяч пассажиров вынуждены были провести ночь с пятницы на субботу в туннеле в холодных составах. Пассажиров двух поездов эвакуировали из туннеля и доставили в британский терминал, два поезда довезли до лондонского вокзала на буксире, а один Eurostar, выехавший из Парижа в пятницу вечером, вернулся обратно 13 часов спустя, так и не доехав до британской столицы. По данным Eurostar, в воскресенье около 24 тысяч пассажиров планировали пересечь Ла-Манш. Компания советует клиентам перенести поездку на более позднее время или потребовать компенсировать билеты. Кроме того, для возмещения ущерба пассажирам действует система компенсаций.