Под Загребом в результате ж/д аварии пострадали 50 человек

По меньшей мере 50 пассажиров получили ранения в результате столкновения пригородного поезда с буфером в Хорватии, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции Александру Любу (Aleksandra Ljuba).

Инцидент произошел в 5.26 понедельника (07.26 мск) на крупной железнодорожной станции примерно в 60 километрах к юго-востоку от хорватской столицы Загреба. Пригородный поезд, следовавший из города Сисак, "по неизвестным до сих пор причинам не смог остановиться", сообщила агентству представитель полиции.

По данным хорватских СМИ, один из пассажиров получил тяжелые ранения. У остальных пострадавших наблюдаются многочисленные ушибы и растяжения мышц. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На всей территории Хорватии, отмечает агентство, в минувшие выходные установилась холодная погода с сильными снегопадами.