Ситуация на железной дороге и в аэропортах стабилизировалась

Ситуация на железной дороге, в портах и аэропортах Украины стабилизировалась.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, на железной дороге возобновлен график движения пассажирских и грузовых поездов. Круглосуточно работает около ста единиц снегоочистительной техники. В местах дислокации воинских подразделений Госспецтрансслужбы на протяжении последних суток ведутся работы по ликвидации следствий стихии. Задействовано около 45 единиц техники и 350 человек личного состава.

По данным министерства, морские торговые порты функционируют в обычном режиме, аэропорты Украины – вернулись к расписанию.

Согласно сообщению, несмотря на определенные ограничения движения, из-за сложных метеорологических условий почти по всей Украине проезд на автодорогах общего пользования обеспечен. Остаются определенные осложнения в Одесской, Луганской и Николаевской областях, связанные с колебанием температуры воздуха.

В то же время, учитывая то, что неблагоприятные погодные условия сохраняются, оперативный штаб Минтранса задействовал все силы для ликвидации последствий непогоды, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранса, по состоянию на утро 21 декабря 28 поездов следовали с задержкой, также из-за непогоды не работали аэропорты в городах Северодонецк и Николаев, не работали порт Белгород-Днестровский. С ограничением работали порты Ильичевск, Одесса, Скадовск, «Южный».