Украинское ненастье – скорее, кризис власти, чем разгул стихии…

Зима в Украине всегда "вдруг из ниоткуда". Каждый раз это холодное и снежное время года приходит «неожиданно», вроде вслед за ноябрем мы ждем июнь. Но так, как в этот раз, еще не бывало. Такое впечатление, что никто нигде не убирает снег, а если даже это и делается, то только в центре столицы. На окраинах подойти в бровке невозможно, чтобы попасть в транспорт нужно обладать талантом Бубки, во дворах и на подъездах к микрорайонам «кладбища» автомобилей, спуститься в переход можно только с помощью лонжи. И это в Киеве! В столице!… Что делается в регионах, можно только представить. Не хочется повторяться, ненастье приковало к телевизорам большинство украинцев, которые могли всласть насмотреться репортажей с мест событий. Конечно, с природой не поспоришь. Но ведь сейчас не 19 век и власть каждый год рапортует о расширении парка коммунальщиков, о спецингредиентах для посыпания улиц, а также о ноу-хау в этой сфере. Но на этом все и заканчивается. Что на самом деле происходит?

Традиционные уверения

В защиту своей «доброкачественной» работы 18 декабря в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор» заявили, что снегоочистительная техника Киева работает в круглосуточном режиме. В компании заверили, что вся специальная дорожная техника города - снегоочистители, солерасбрасыватели, погрузчики посыпальных материалов, снегопогрузчики, трактора с очистительным оборудованием - готова к зиме.

По данным КГГА, все 298 машин корпорации работают на дорогах столицы, причем 80 из них оснащены солерасбрасывающим оборудованием «Schmіdt». Кроме того, круглосуточную вахту несут специальные бригады работников «Киевавтодора». Но это только по данным администрации города. Что на самом деле происходит не стоит расписывать, все убедились на собственной шкуре.

В противовес этим уверениям, 20 декабря в эфире ТСН на телеканале «1+1» министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра заявил, что для расчистки снега на дорогах Киева выделено 249 снегоочистительных машин, но сам он почти не видел их за работой. В.Шандра считает, что отсутствие снегоочистительных машин на улицах Киева, возможно, связано с желанием коммунальных служб дождаться оттепели, когда снег растает сам…

Интересная позиция, подождем и увидим, что потом будет делать власть, где будет брать мешки для укрепления еле живой дамбы и плавсредства для доставки киевлян на работу…

В одном из телесюжетов ситуацию комментировали на местах. Районные и областные председатели сходились только в одном: денег нет, казначейство не дает, за что заправлять уборочную технику и чем расплачиваться с работниками - не известно.

Дело в "бабках"?...

На самом деле «сложные метеоусловия» могут стать еще одним поводом для разборки власти. Их вечно что-нибудь провоцирует: если не грипп, то ненастье, если не газ, то сахар. И при этом хоть немного правды, но все же до людей дойдет. Так и на этот раз. Регионы, вроде бы ждали стихии, чтобы их проблемы вылезли наружу. Постоянно заявляя о недофинансировании, они таки достучались… Президент Виктор Ющенко обратился к генеральному прокурору Александру Медведько относительно блокирования выделения им средств со стороны Госказначейства.

В.Ющенко подчеркнул, что правительственные средства и средства местных бюджетов на сведенном счету Государственного казначейства сегодня составляют 1,8 миллиардов гривень, в том числе средства местных бюджетов – 8 миллиардов гривень.

«Я объясню, как это можно просчитать: правительством были украдены средства органов самоуправления – разница между 8 млрд.грн и 1,8 млрд.грн. - то есть, приблизительно 6 миллиардов гривень средств органов самоуправления забраны на финансирование потребностей правительства», - отметил В.Ющенко.

При этом, по его мнению, эти средства идут на предвыборные потребности Юлии Тимошенко: «Юлия Владимировна ездит по стране, как Снегурочка - где-то потеряла 50 миллионов, где-то квартиры какие-то дает, где-то завезла китайские автобусы школе – вот и все 6 миллиардов».

Президент очень популярно разъяснил, куда делись деньги, в том числе и на работу коммунальщиков. Только не понятно, почему раньше никто не поднял "бурю", ждали снега?..

А что касается погоды, то ситуация не разруливается. Вследствие сильных снегопадов и гололедицы и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в Крыму и 12 областях Украины без электроснабжения остаются 335 населенных пунктов.

По данным МЧС, остается сложной обстановка на автомобильных дорогах Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. К счастью, и заторов уже высвобождены 5018 единиц техники и 9398 человек, за сутки - 167 единиц техники и 308 человек. В пунктах обогрева МЧС оказана помощь 1111 человеку. От снежных заносов расчищены 2260 километров автодорог. Для предупреждения образования заторов сотрудниками ГАИ принимаются меры временного ограничения движения транспорта на опасных участках автодорог в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Также в связи со сложными погодными условиями задерживается движение 28 поездов.

Слава Богу, наши люди умеют работать без зарплат, менталитет такой, или привычка – не понятно. Но больше смахивает на долг. И это не высокопарная фраза. Просто мы привыкли к слову «надо».

Что же касается дорог, то на утро нынешнего понедельника, по данным Минтранса, покрытие на автотрассах государственного и местного значения в большинстве областей остается заснеженным.

Перейдем к советам

А в этот момент автолюбители, не подбирая слов для выражения, вспоминают совершенно ни в чем не виноватых мам, пап, и бабушек с дедушками наших верхов. И они правы. Такое впечатление, что власть заканчивается там, где начинаются проблемы. Правда, некоторые от «рулевых» уже спешат дать совет. Например, председатель Шевченковской райгосадминистрации Киева Виктор Пилипишин рекомендует водителям обращаться в суд в связи с невыполнением обязанностей “Киевавтодором”.

По его мнению, если водители подадут ряд коллективных и индивидуальных исков, столичная власть вынуждена будет выплатить им компенсации и в следующий раз реально будет работать, а не заниматься “очковтирательством”.

„Пресс-служба мэра и „Киевавтодора” как заклинание повторяет, что все 298 снегоуборочных машин работают на дорогах. Но водители их почему-то не видят и результата их работы также не видно. И им, по-видимому, интересно знать, за что они платят транспортный сбор и куда идут эти деньги», - отметил В.Пилипишин.

По его мнению, непонятно, куда делись бюджетные деньги, направленные на подготовку дорог к зиме, и почему „Киевавтодор” за этот год не закупил ни одной единицы снегоуборочной техники.

„Не моргнув глазом, городская власть утверждает, что ситуация на дорогах контролируется. Это откровенная ложь, и за это столичная власть должна понести наказание. Объединившись, киевляне способны дать ей хороший урок. Если суды будут завалены исками к „Киевавтодору” и КГГА, Черновецкому и его людям придется признать, что они действовали не просто непрофессионально, а даже преступно”, - заявил В.Пилипишин.

Он, конечно, во многом прав. В суд и делу конец! Но если бы не одно "но". Суд – дело хитрое и тянется не один год, тем более, когда в процессе задействована власть. Что делать сейчас, как доехать на работу, довести ребенка до школы, садика. Как попасть пожилому человеку в поликлинику, да хотя бы магазин… А «деловары» наших супермаркетов, видно, с оглядкой на власть, тоже перестали чистить подъезды. Тележку докатить до машины нереально…

Коллега по работе, для которой привычная дорога на работу заняла втрое больше времени, чем обычно, перепрыгнула через сугроб возле конторы и лучезарно выругалась абсолютно литературными словом "налоги". "Сегодня я вспомнила, что я плачу налоги, и столько!, что вполне могу содержать личного дворника, который будет чистить мне снег от дома до работы. Интересно, куда оно все девается", изрекла она, бодро пытаясь вытряхнуть снег из сапожек. Риторический вопрос риторически повис в воздухе. Но... Вряд ли одна она вспомнила в эти дни о том, что именно рядовой налогоплательщик на свои реальные отчисления содержит огромную армию "обслуги". И "обслуги", как показывает практика, абсолютно безтолковой, крадущей, ленивой, не умеющей правильно распорядиться стекающимися к ней деньгами.

В результате остается только дожить до разрешения вопроса - кто ответит за «пропавшие» деньги, или, как модно сейчас говорить, разблокирует счета. Боюсь, нужно будет дождаться не только оттепели, но и завершения президентской кампании. А пока остается только спеть: "Непогода, непогода, непогода нынче в моде"...

Оксана Павловская (УНИАН)