В аэропорту Франкфурта отменено свыше 40 рейсов

Снегопад стал причиной отмены в понедельник 42 рейсов в аэропорту Франкфурта-на Майне, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Представители аэропорта не исключают, что в ближайшие часы ситуация с отправлением и прибытием рейсов может ухудшиться, поскольку по прогнозам синоптиков снегопад продолжится всю вторую половину дня.

В воскресенье несколько рейсов уже были отменены в аэропорту Дюссельдорфа. Ночь на понедельник порядка 700 человек, чьи рейсы были отложены из-за непогоды, провели в здании аэровокзала. Снегопад в Германии сказался и на движении поездов, которые прибывают с опозданиями, а также ситуации на дорогах - на многих автобанах в воскресенье и понедельник образовались заторы. "По всей Германии у нас перебои..., но сегодня движение намного лучше, чем вчера", - сказал представитель национального оператора железных дорог Германии Deutsche Bahn.