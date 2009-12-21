Экипаж севшего на мель судна «Корсунь» эвакуирован

Сегодня около 13 часа экипаж судна «Корсунь» был эвакуирован на борт ильичевского буксира «Титан».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в ближайшее время моряков доставят на берег. На данный момент идет подготовка к буксировке судна «Корсунь».

Напомним, 20 декабря 2009 года в 10.30 возле устья Старостамбульского, р. Дунай, сел на мель теплоход «Корсунь» (флаг Украины, судовладелец ООО «ГолдАен Фиш» г. Севастополь, экипаж 12 человек). Теплоход следовал из порта Джурджулешты (Молдова) в Турцию без груза.