«Киевавтодор» полностью выполняет работы по содержанию улиц

В столичной коммунальной корпорации “Киевавтодор” заверяют, что выполняют полный комплекс работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевавтодор».

Так, в период снегопада 20-21 декабря были задействованы 250 единиц специальных снегоуборочных машин и механизмов и вспомогательного транспорта. Обработка проезжих частей выполнялась через каждые 3-4 часа. За этот период времени использовано 1 тыс. 810 тонн технической соли, 537 тонн песчано-солевой смеси и 98 тонн фрикционных материалов, информирует “Киевавтодор”.

В компании заявляют, что движение общественного транспорта в период снегопада не останавливалось, ограничения не вводились.

Кроме того, на уборке балансовых тротуаров, площадок на остановках общественного транспорта, лестниц, подходов к подземным пешеходным переходам в круглосуточном режиме работали дорожные рабочие дорожно-эксплуатационных предприятий корпорации, отмечают в “Киевавтодоре”. В частности, 20 декабря днем, по данным предприятия, работали 200 человек, ночью – 94 человека.

Также в сообщении отмечается, что в каждом дорожно-эксплуатационном предприятии в период снегопадов в круглосуточном режиме работают ответственные дежурные из руководящего состава. По корпорации «Киевавтодор» также работают ответственные работники, которые осуществляют круглосуточный контроль над выполнением работ дорожно-эксплуатационными предприятиями.

Сегодня, по информации “Киевавтодора”, в городе работает 293 единицы снегоуборочной техники и вспомогательного транспорта: снегоочистителей – 70, солеразбрасывателей – 77, соле-песко-снегопогрузчиков - 20, тракторов с оборудованием – 37, другой техники – 89 единиц.

“На данное время выполнен полный комплекс работ по зимнему содержанию улиц согласно технологическим картам и титульному списку зимней уборки, утвержденным районными в г. Киеве государственными администрациями. Обработаны противогололедными материалами и очищены магистральные улицы общегородского, районного и местного значения, по которым двигается общественный транспорт, длиной 810,4 км, или 723 улицы. Продолжаются работы по расчистке улиц местного значения и повторная обработка спусков и подъемов”, - отмечается в сообщении “Киевавтодора”.

Согласно отчету компании, по состоянию на 14.00 понедельника, в столице убрано и расчищено: 426 км тротуаров; 190 единиц подземных пешеходных переходов и подходов к ним.

На уборке этих объектов работают 48 бригад численностью 297 рабочих. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются, будут продолжаться и ночью, заверяют в “Киевавтодоре”.