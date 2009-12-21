Укрзализныця и РЖД обсудят перспективы грузоперевозок

22 декабря 2009 года в г. Киеве состоится международная конференция «Тенденции, проблемы и перспективы развития грузовых перевозок» и совещание по проекту «Широкая колея».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», в конференции примут участие представители Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги».

В мероприятии примут участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН.

Открытие конференции в 10.00, в 16.00 будут подведены итоги встречи и для представителей СМИ запланирована пресс-конференция.

Конференция состоится в конференц-зале гостиницы «Intercontinental Kyiv» (г. Киев, ул. Большая Житомирская, 2-А).

Аккредитация представителей СМИ обязательна до 17.00 21 декабря по телефонам: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, (067) 465-58-75, (067) 466-77-43.