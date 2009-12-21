В Полтавской обл. объем пассажироперевозок сократился

В Полтавской области объем перевозки пассажиров за январь-ноябрь 2009 года сократился на 28,5% и составил 132,6 млн. пассажиров

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 3 млрд. 305,6 млн. пасс./км, что на 11,2% меньше, чем за январь-ноябрь 2008 года.

В частности, железнодорожным транспортом в январе-ноябре т.г. перевезено 14,7 млн. пассажиров, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом пассажирских перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями) воспользовались 85,4 млн. пассажиров, что на 31,7% меньше объемов перевозки пассажиров в январе-ноябре 2008 года.

Городским электротранспортом (троллейбусом) за январь-ноябрь 2009 года перевезено 32,5 млн. пассажиров, что на 27,7% меньше, чем за 11 месяцев 2008 года.