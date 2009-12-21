РЖД назначили в Украину 23 дополнительных поезда

На период новогодних праздников и зимних школьных каникул Российские железные дороги («РЖД») уже назначили в сообщении с Украиной дополнительно 23 поезда на 88 рейсов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

Всего в данный период «РЖД» уже назначен 351 дополнительный поезд на 835 рейсов. Дополнительные поезда будут курсировать во внутреннем сообщении, а также в международном сообщении. Так, в сообщении с Беларусью назначены 18 поездов на 33 рейса, в сообщении с Эстонией - 3 поезда на 5 рейсов, в сообщении с Молдовой - поезда на 19 рейсов, а в дальнем международном сообщении - 13 поездов на 31 рейс.

Прогнозируется, что всего в период новогодних праздников и каникул по сети железных дорог дополнительные поезда совершат 1100 рейсов.