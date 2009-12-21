Сбор платежей по рисковому страхованию снизился

По оперативным данным, в январе-октябре 2009 года снижение объема сбора платежей по рисковому страхованию составило 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом говорится в сообщении Украинской федерации страхования (УФС), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, за 10 месяцев т.г. сбор страховых платежей по страхованию наземного транспорта уменьшился на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, по страхованию другого имущества – на 22,9%. В то же время, поступления по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) выросли на 11,7%.

Также сообщается, что страховые выплаты по личному страхованию и ОСАГО выросли на 22,7% и 16,2% соответственно. Общий уровень выплат за отчетный период увеличился по сравнению с январем-октябрем 2008 годом на 2,4 процентного пункта и составил 51,9%.

Как отметили в УФС, в целом в октябре сохранились среднемесячные тенденции развития рынка текущего года.

Справка УНИАН. Украинская федерация страхования (УФС) зарегистрирована 23 декабря 2008 года.

Участниками федерации являются: НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО АСК «ИНГО Украина», СГ «ТАС», ОАО СК «Универсальная», ЗАО СК «АХА Страхование», ЗАО «Европейское туристическое страхование», ЗАО СК «Оранта-жизнь», ЗАО «ПРОСТО-страхование. Жизнь и пенсия», ЗАО «СК «Украинская страховая группа».

Федерация создана с целью содействия развитию рынка классического страхования в Украине.