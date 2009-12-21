В Загребе сошел с рельсов пассажирский поезд

Пригородный поезд Сисак-Загреб врезался в бетонное ограждение и сошел с рельсов на центральном вокзале хорватской столицы, сообщает Лента.ру со ссылкой на B92.

Состав из одного пассажирского вагона и электровоза не сумел вовремя остановиться на своей конечной станции, в результате чего локомотив врезался в бетонное ограждение тупика. СМИ сообщают разные данные о пострадавших - от 52 до 60 человек.

По данным AFP, тяжелые ранения получили два пассажира. Между тем, местные источники приводят сообщения о семи тяжело раненых, четверо из которых в настоящий момент готовятся к операции.

Хорватский сайт Javno уточняет, что инцидент произошел в понедельник, 21 декабря, в 05:26 утра по местному времени (06:26 по киевскому). Ежедневный поезд вез в столицу работников из пригорода. Сообщается также, что до станции Загреб состав благополучно остановился на всех 11 промежуточных остановках.

По предварительным данным, озвученным в эфире хорватского телевидения, причиной отказа тормозов стали аномально низкие для Хорватии температуры. В момент инцидента столбик термометра в Загребе опустился до минус 17 градусов по Цельсию.

Это не первая авария на железных дорогах Хорватии за последний год. В июле неподалеку от Сплита сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли пятеро и были ранены не менее 40 человек. Тогда причиной крушения была названа деформация рельса из-за жары: в момент аварии температура воздуха в Сплите составила 34 градуса по Цельсию.