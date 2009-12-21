Киевляне высказываются за немедленную отставку Черновецкого

Киевляне считают, что мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен немедленно уйти в отставку.

Об этом свидетельствует телефонный опрос на тему "Оценка киевлянами работы городских властей столицы в зимний период", проведенный Институтом Горшенина.

По результатам исследования, переданного УНИАН, эксперты Института Горшенина отмечают, что подавляющее большинство киевлян (81,2%) в последние дни испытывали неудобства из-за изменившихся погодных условий. Не было никаких проблем, связанных со снегопадом, у 18,4% опрошенных, а 0,4% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство жителей столицы указало на то, что основной проблемой для них в последние дни являются нерасчищенные дороги (75,6%), плохая работа городского транспорта (61,8%), а также пробки и заторы на дорогах (55,9%). Более трети киевлян (39,2%) считают проблемой нерасчищенные дворы и придомовые территории, а 4,2% - дорожно-транспортные происшествия на улицах города. Другие проблемы, связанные со снегопадом, беспокоят 9,1% опрошенных, а 8,9% - затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство горожан (88,3%) считает, что специальные городские службы Киева не были подготовлены к изменению погодных условий в столице. Из них 62,5% в этом уверены абсолютно, а 25,8% дали ответ: "скорее не подготовлены". Противоположной точки зрения придерживаются только 5,3% респондентов. Из них 4,2% отметили, что городские службы были "скорее подготовлены" к непогоде, "точно подготовлены" - 1,1%. Затруднились ответить на этот вопрос 6,4% киевлян.

Подавляющее большинство киевлян (90,5%) считает, что мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично несет ответственность за мероприятия, направленные на ликвидацию снежных завалов, расчистку дорог и организацию работы городского транспорта. Из них 67,1% респондентов уверены, что мэр Киева полностью несет такую личную ответственность, а 23,4% - скорее несет. Только 5% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Из них 3,7% считают, что мэр "скорее не несет" личную ответственность за мероприятия, нормализующие жизнь города, а 1,3% дали ответ "полностью не несет". Затруднились оценить степень ответственности мэра столицы в данной ситуации 4,5% опрошенных.

Подавляющее большинство жителей столицы (92,8%) негативно оценивают работу мэра и городской администрации по ликвидации снежных завалов, расчистке дорог и организации надлежащей работы городского транспорта. Из них ответили, что оценивают работу мэра и городских властей "точно плохо" 72,4%, "скорее плохо" - 20,4% респондентов. Только 5,1% киевлян оценивают работу мэра и городских властей позитивно. Из них считают, что власти справляются с ликвидацией последствий непогоды "скорее хорошо" 3,9%, "точно хорошо" - 1,2% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 2,1% горожан.

Большинство киевлян (75,2%) считает, что мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ стоит немедленно уйти в отставку. Не считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен уйти в отставку, только каждый десятый житель столицы (11,2%), а 13,6% горожан затруднились ответить на данный вопрос.

Опрос проводился в столице с 18 по 20 декабря 2009 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.