В Ужгороде сегодня не работали более половины автобусов

В Ужгороде сегодня не выехали или сошли с маршрутов из-за некачественного горючего более половины городских автобусов.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела промышленности, транспорта, связи и по вопросам государственно-технического надзора Ужгородского городского совета Владимир ТАЛИСМАН.

По его словам, маршрутные такси и автобусы не выехали или сошли с маршрутов из-за замерзания дизельного горючего или газовых редукторов.

«Всего в Ужгороде на городских маршрутах работают 303 автобуса, из них 61 - на дизельном горючем, 242 - на газу. Из последних не выехали или сошли с маршрутов более 50%. Среди тех, которые работают на дизельном горючем не выехало 70%», - уточнил В.ТАЛИСМАН.

Он также добавил, что из тех, которые работают на дизеле, это большие автобусы (марки «Богдан», «Эталон»), обслуживающие основные и стратегически важные маршруты: перевозят людей из самого большого так называемого «спального микрорайона» Ужгорода в разные концы города.

В.ТАЛИСМАН предполагает, что в автобусы на АЗС заливают вместо зимнего дизтоплива все же летнее, а на газовых заправках не осушают газ.

Как сообщил УНИАН инженер одной из заправок Ужгорода, который пожелал остаться неназванным, есть два вида дизтоплива - летнее и зимнее. Летнее содержит больше парафина. Зимой автозаправки должны продавать соответствующий сорт горючего, который можно использовать при низких температурах. Такой сорт горючего им должен поставлять завод, который, в свою очередь, должен по специальной технологии отбирать парафин, потому что он во время низкой температуры кристаллизуется и забивает патрубки. Поскольку машины перестают или не работают вообще на таком дизтопливе, это значит, что парафин никто не фильтрует.

Кроме того, по словам инженера, на зиму каждая газовая заправка должна продавать газ, который, согласно госстандарту, во время заправки с помощью специального оборудования должны высушивать. Если газовые редукторы не работают, это значит, что газ не высушивают и на редукторах оседает конденсат. Понятно, что во время низкой температуры он просто замерзает.

Как повлиять на автозаправки, В.ТАЛИСМАН пока еще не знает. Не исключено, что будут обращаться в Управление по защите прав потребителей в Закарпатской области и в другие компетентные службы, чтобы проверили качество горючего и условия его продажи на заправках области.