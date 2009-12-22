Ивано-Франковские таксисты сегодня протестовали

В Ивано-Франковске сегодня частные таксисты протестовали против намерения горисполкома повысить ставку единого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с 9 часа утра свыше ста автомобилей такси прибыли на площадь перед Ивано-Франковским городским советом для проведения акции протеста против возможного повышения ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей, деятельностью которых является перевозка пассажиров такси. Перевозчики с флагами и плакатами под звуки сирен автомобилей пришли под здание горисполкома и передали свои требования депутатам, которые сегодня собрались на сессии горсовета. Таксисты считают нецелесообразным повышать ставку единого налога. В то же время они заявили, что к любым другим действиям, например, блокирование дорог, создание заторов, которые бы создали неудобства жителям города, они не будут прибегать. «Но мы готовы к таким действиям, если власть к нам не прислушается”, - говорится в заявлении общего собрания общественной организации «первое Ивано-Франковское объединение водителей-таксистов.

По словам председателя Ассоциации таксистов Ивано-Франковска Романа ЖУКА, «безосновательное повышение ставки единого налога в период кризиса приведет к банкротству многих таксистов».«Мы считаем безосновательным такое повышение налога, – сказал он. - Мы хотим, чтобы нам остались наши 80 гривен в месяц, и мы могли спокойно работать до окончания кризиса».

На сегодняшней сессии городского совета депутаты намерены принять новые ставки налогов на разные виды предпринимательской деятельности, в том числе и на пассажирские перевозки такси.