«Укрзализныця» просит РЖД снизить тарифы

«Укрзализныця» просит Российские железные дороги (РЖД) снизить тарифы на перевозку российских грузов через Украину до уровня внутрироссийских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, выступая в Киеве на совместном совещании украинских и российских железных дорог относительно повышения качества транспортных услуг, заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ.

«С целью формирования согласованной конкурентной политики и обеспечения равного доступа к услугам нас как естественных монополий мы также просим российскую сторону предоставить возможность в направлении украинских портов и сухопутных погранпереходов предоставить уровень железнодорожных тарифов на уровне внутренних российских», – отметил он.

Как пояснил журналистам начальник управления внешних связей «Укрзализныци» Игорь МАТВИИВ, такие инициативы озвучиваются «Укрзализныцей» давно из-за разницы в тарифах. «Что касается именно российских грузов, то у них есть существенная разница в тарифах. То есть, если грузы идут на портовые станции России, там используется внутренний российский тариф, а когда идут на приграничные страны – Украина, Прибалтика – там устанавливаются другие тарифы, они отличаются в большую сторону где-то в 1,5-1,8 раза, в зависимости от вида груза, от внутрироссийских тарифов», – отметил И.МАТВИИВ.

Поэтому, по его словам, необходимо снижение таких тарифов, чтобы заинтересовать российских грузоотправителей ездить по Украине.

Кроме того, И.МАТВИИВ отметил, что выравнивание внутренних и экспортно-импортных тарифов является также требованием Всемирной торговой организации. «Мы постоянно обращаемся (к РЖД – УНИАН), за последние четыре года они делают это, они даже график предоставили по планам понижения тарифов. То есть где-то в 2010 году, по этим планам, они должны были выровнять эти тарифы, но пока что мы этого не видим», – сказал он.