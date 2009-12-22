«Укрзализныця» просит РЖД снизить тарифы
На перевозку российских грузов через Украину
«Укрзализныця» просит Российские железные дороги (РЖД) снизить тарифы на перевозку российских грузов через Украину до уровня внутрироссийских.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, выступая в Киеве на совместном совещании украинских и российских железных дорог относительно повышения качества транспортных услуг, заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ.
«С целью формирования согласованной конкурентной политики и обеспечения равного доступа к услугам нас как естественных монополий мы также просим российскую сторону предоставить возможность в направлении украинских портов и сухопутных погранпереходов предоставить уровень железнодорожных тарифов на уровне внутренних российских», – отметил он.
Как пояснил журналистам начальник управления внешних связей «Укрзализныци» Игорь МАТВИИВ, такие инициативы озвучиваются «Укрзализныцей» давно из-за разницы в тарифах. «Что касается именно российских грузов, то у них есть существенная разница в тарифах. То есть, если грузы идут на портовые станции России, там используется внутренний российский тариф, а когда идут на приграничные страны – Украина, Прибалтика – там устанавливаются другие тарифы, они отличаются в большую сторону где-то в 1,5-1,8 раза, в зависимости от вида груза, от внутрироссийских тарифов», – отметил И.МАТВИИВ.
Поэтому, по его словам, необходимо снижение таких тарифов, чтобы заинтересовать российских грузоотправителей ездить по Украине.
Кроме того, И.МАТВИИВ отметил, что выравнивание внутренних и экспортно-импортных тарифов является также требованием Всемирной торговой организации. «Мы постоянно обращаемся (к РЖД – УНИАН), за последние четыре года они делают это, они даже график предоставили по планам понижения тарифов. То есть где-то в 2010 году, по этим планам, они должны были выровнять эти тарифы, но пока что мы этого не видим», – сказал он.