В Великобритании не работают аэропорты

Более 50 рейсов в города Великобритании, Европы и Америки из главного лондонского аэропорта "Хитроу" отменены во вторник в связи с плохими погодными условиями, передает корр. РИА Новости из Лондона со ссылкой на сообщение компании ВАА, управляющей шестью крупнейшими британскими аэропортами.

Мокрый снег с дождем, который шел над Великобританией весь вечер и ночь накануне в сочетании с низкими температурами привел к обледенению автомобильных и железных дорог и взлетно-посадочных полос аэропортов. "Хитроу" открыт, и его взлетно-посадочные полосы очищены, однако сбои в работе этого и других аэропортов имеют место из-за плохих погодных условий", - отмечается в сообщении.

Пассажирам рекомендовано проверять состояние рейса перед выездом в аэропорт и в случае отмены полета не приезжать в аэропорт. Задержки и отмены рейсов наблюдаются в лондонском аэропорту "Лютон", в аэропортах Саутгемптона, Манчестера, Глазго. Бюджетная авиакомпания easyJet отменила все утренние рейсы из "Лютона" и предупредила о возможности отмены части рейсов из столичных "Гэтвика"и "Стэнстеда".

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways (ВА) отменила рейсы из Лондона в Эдинбург, Абердин, Манчестер, Ньюкасл, Амстердам, Тулузу, Женеву, Прагу, Милан, Барселону, Даллас и ряд других городов. "Большая часть наших рейсов сегодня выполняется по графику, однако часть ближнемагистральных рейсов этим утром была отменена в связи с продолжающимися последствиями вчерашних задержек из-за погоды", - говорится в сообщении ВА.

Между тем, авиакомпания увеличила число мест на рейсах из Лондона в Париж для того, чтобы разгрузить популярный маршрут после того, как на несколько дней было парализовано движение поездов "Евростар" из-за поломок составов. "Из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий в Лондоне и Париже 22 декабря мы выделили на многие парижские рейсы более вместительные самолеты", - отмечается в сообщении.

Сам "Евростар" во вторник возобновил в ограниченном режиме пассажирское сообщение между Лондоном и столицами Франции и Бельгии. Первостепенной задачей компании является доставить до места назначения пассажиров, пострадавших от отмен и задержек поездов в минувший уикенд, а также пожилых людей и инвалидов.

Между тем, ограничено движение поездов внутри Великобритании. Компания SouthEastern, эксплуатирующая первую в стране высокоскоростную ветку, во вторник работает по субботнему расписанию, с меньшим количеством рейсов. Пострадали от капризов погоды и автомобилисты. Метеобюро Великобритании выпустило предупреждение об ограничении скорости и необходимости соблюдения повышенных мер безопасности на обледеневших дорогах Англии и Шотландии. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Соединенном Королевстве ожидается некоторое улучшение погоды - повышение температуры воздуха и прекращение обильных осадков.