Движение поездов в Евротоннеле восстановлено

Компания Eurostar сегодня возобновила движение поездов по тоннелю под Ла-Маншем, соединяющему Великобританию, Францию и Бельгию, где 18 декабря из-за сильных морозов вышли из строя и блокировали маршрут 3 состава, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Первый поезд с 750 пассажирами отправился сегодня утром с парижской станции Gare du Nord. В настоящий момент Eurostar намерена в первую очередь доставить до пункта назначения пассажиров, ожидающих своего поезда уже несколько дней, а также пожилых людей и детей.

Всего в результате инцидента свои маршруты поездок вынуждены были пересмотреть около 40 тыс. человек. Eurostar пообещала выплатить им компенсации за доставленные неудобства. При этом продажу билетов на свои рейсы Eurostar намерена возобновить только после Рождества.

По сообщениям представителей компании, причиной поломки поездов стал необычно сухой и порошкообразный снег, который попал в двигатели и, превратившись в конденсат, вызвал короткое замыкание. К настоящему моменту неисправности устранены. Планируется, что с сегодняшнего дня должны возобновить движение два из трех поездов.

Напомним, движение поездов по Евротоннелю было временно приостановлено из-за поломки 18 декабря с.г. трех составов, блокировавших движение. Сначала встали два поезда Eurostar. На помощь им был отправлен дополнительный состав, который также сломался в тоннеле. В результате около 2 тыс. пассажиров находились в туннеле около 15 часов в условиях отсутствия еды, воды и свежего воздуха.