Toyota увеличила производство и продажи автомобилей

Сегодня, 22 декабря, гигант японского и мирового автопрома компания Toyota Motor Co. Сообщила, что четвертый месяц подряд увеличивает производство и продажи своих автомобилей на внутреннем рынке, однако ряд показателей текущего года все еще отстает от тех, что были год назад.

C января по ноябрь 2009 года Toyota изготовила 5 735 189 автомобилей, из которых 2 503 696 сделаны в Японии, а 3 231 493 - на заграничных заводах концерна. Общий объем производства по сравнению с 11 месяцами прошлого года упал на 25,8%, внутренний - на 33,6%, зарубежный - на 18,5%.

За месяц заводы Toyota сделали 719 362 автомобиля, что на 22% больше, чем в ноябре 2008 года, когда по автогиганту сильно ударил мировой кризис. Зарубежное производство выросло на 30,2%, особенно на заводах, находящихся в Азии и Северной Америке. В самой Японии этот показатель в два с лишним раза меньше - 13,5%.

Положение Toyota выправляется за счет легковых автомобилей. В течение ноября этого года концерн продал 4 617 элитных и дорогостоящих "лексусов", что на 121% больше, чем год назад. Слабым звеном по-прежнему остаются автобусы и грузовики, падение спроса на которые обусловило сокращение их выпуска, как в Японии, так и за ее пределами.

ПРАЙМ-ТАСС