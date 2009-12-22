Подрядчиков по продлению широкой колеи до Вены определят до 20 февраля

СП по созданию широкого железнодорожного пути до Вены планирует определить подрядчиков предпроектных работ до 20 февраля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир ЯКУНИН сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил, что соответствующее решение принято сегодня на заседании наблюдательного совета совместного предприятия по строительству широкой колеи до Вены.

«Мы единогласно приняли решение подтвердить развитие проекта и определили сроки, при которых мы получим подрядчиков», - отметил он.

В частности, по его данным, до 10 января будут рассмотрены предложения от потенциальных подрядчиков на проведение предпроектных разработок, после этого будут предоставлены две недели для получения официальных предложений.

«Таким образом, до 20 февраля наблюдательный совет должен будет определить подрядчиков на предпроектные разработки. Мы считаем, что не менее 7-8 месяцев потребуется подрядчикам, чтобы подготовить бизнес-план, и с момента принятия этого плана, с учетом дистанции, с учетом определения конкретной трассы, думаю, это займет не менее двух лет, для того, чтобы мы могли говорить, что дорога построена и заработала», - отметил В.ЯКУНИН.

По его словам, это только предположительные сроки.

В свою очередь, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК отметил, что данный проект является значимым для дальнейшей реализации транзитного сообщения между Азией и Европой.

«Мы особо проявляем интерес к реализации проекта строительства широкого железнодорожного пути Ужгород-Вена, надеемся на бесперестановочный процесс перевозок. Создав такой продукт транзитного проезда в центр Европы, это будет очень конкурентно», - отметил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Сочи в рамках IV Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» было подписано соглашение о создании четырехстороннего совместного предприятия по проекту строительства ширококолейной железной дороги до Братиславы и Вены.

Каждая сторона внесла в уставный капитал СП по 2 млн. евро.

В 2006 г. «Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги» подписали меморандум о взаимопонимании с целью содействия реализации проекта продолжения широкого железнодорожного пути к центру Европы.

В то время ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 1,6 млрд. долл. По данным «Укрзализныци», строительство широкого пути в центр Европы позволит увеличить грузооборот на 60% и беспрепятственно транспортировать грузы железной дорогой из стран азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, отпадет необходимость платить за перестановку вагонов с широкого пути на узкий и наоборот.

Стандарт европейского ж/д пути более узкий – 1435 мм, в отличие от принятых в странах СНГ 1520 мм. Из-за необходимости перестановки вагонов с одного на другой тип путей вагоны задерживаются на границах.