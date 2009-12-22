Аэропорт «Ужгород» освободили от уплаты налога на землю

Закарпатский облсовет предоставил

Депутаты Закарпатского областного совета предоставили международному аэропорту «Ужгород» льготы по уплате налога на землю.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления промышленности и развития инфраструктуры Закарпатской облгосадминистрации Владимир КАТОЛИК, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Закарпатского облсовета.

Согласно этому решению, с 1 января по 31 декабря 2010 года Закарпатское областное коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Ужгород» освобождается от уплаты земельного налога в части, которая засчитывается в областной бюджет, и на 90% освобождается от уплаты налогов в части, которая поступает в бюджет города Ужгорода.

«Принятие такого решения будет способствовать улучшению финансово-хозяйственного состояния предприятия, поддержанию воздушного сообщения со столицей, областными центрами и европейскими странами. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию туристическо-оздоровительного комплекса области и положительно влиять на инвестиционную привлекательность региона», - подчеркнул В. КАТОЛИК.

Он также добавил, что за период действия льготы на землю с 1 марта по 31 декабря 2009 года сумма льготы составила 24 221 грн. Указанные средства были направлены предприятием на частичную оплату сертификации предприятия.

В целом, по словам В. КАТОЛИКА, за 9 месяцев 2009 года международный аэропорт «Ужгород» получил доходы на сумму 2 млн. 689 тыс. грн., расходы оставили 2 млн. 689 тыс. грн. Численность работников аэропорта – 92 человека, фонд оплаты труда за 9 месяцев 2009 года составил 11 млн. 023,5 тыс. грн., или 38,1% от доходной части.

Справка УНИАН. Закарпатское областное коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Ужгород» с пропускной способностью 100 пасс./час отнесено к категории горных, резервных класса «Г» аэродромов, имеющих стратегическое значение. Аэропорт способен принимать воздушные суда в обычных и сложных метеоусловиях.

Аэропорт «Ужгород» является единственным авиационным предприятием в Закарпатской области, которое предоставляет услуги по аэропортовому обслуживанию воздушных судов.