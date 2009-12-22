На польско-украинской границе грузовики ожидают проезда 14 часов

Грузовые автомобили в пункте пропуска „Дорогуск-Ягодин” (Волынская область) на польско-украинской границе ожидают проезд около 14 часов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских пограничников и таможенных служб, в 5 других наземных пунктах пропуска на границе с Украиной движение - как грузовых, так и легковых автомобилей - проходит практически без очереди.

В отделе польской таможенной службы в Бялей Подляскей, ответственной за пункт пропуска в Дорогуске, сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро в очереди на выезд из Польши в нем ожидали 240 грузовых автомобилей.

Еще почти 40 были уже оформлены польскими таможенниками и ожидали въезда в Украину.

Собеседник УНИАН заметил, что за прошлую ночь польские таможенники оформили для пересечения границы почти 200 грузовиков.

Представитель таможенной службы отметил, что увеличение грузового автомобильного движения на пункте пропуска „Дорогуск-Ягодин”, который лежит на кратчайшем пути в Киев, наблюдается в декабре каждый год.

Он объяснил такую тенденцию тем, что много фирм пытаются доставить товар до конца года, согласно подписанным контрактам, и часто спешат это сделать также потому, чтобы избежать с нового года возможного изменения таможенного законодательства.

Представитель таможенной службы сказал УНИАН, что в пункте пропуска Хребенное-Рава-Русская (Львовская область) грузовым автомобилям максимум приходится ожидать в очереди 1-2 часа.

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Анжей ВОЙЧИК, ответственной за три пункта пропуска на границе с Украиной, сказал, что опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что очереди в Дорогуске прекращаются в первых числах января.

По его словам, в последнее время как грузовые, так и легковые автомобили пересекают границу без очереди.

Пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Эльжбета ПИКОР сказала УНИАН, что движение на всех трех подчиненных отделу пунктах пропуска, проходит без очереди.

Справка УНИАН. На 540-километровой границе между Украиной и Польшей действует 6 автомобильных пунктов пропуска, из которых на 4 можно перевозить грузы фурами.