Во Львове разгромили остановку нового рельсового автобуса

Во Львове неизвестные разнесли остановку нового рельсового автобуса, который с 1 декабря 2009 года курсирует по маршруту «Сыхив-Львов-Пидзамче-Львов-Сыхив».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога», вандалы полностью разнесли остановочный павильон на остановке «Гната Хоткевича».

«Железнодорожники, не жалея сил и средств, пытались активно участвовать в разрешении транспортной проблемы Львова, реализовав проект рельсового автобуса (стоимость выполненных работ — два миллиона гривен). Презентуя первого декабря новинку горожанам, железнодорожники просили лишь одно - уважать их труд, беречь рельсовый автобус и новосозданную инфраструктуру», - отмечается в сообщении пресс-центра железной дороги.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2009 года с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на главном железнодорожном вокзале Львова состоялось торжественное отправление в первый рейс городского рельсового автобуса, который курсирует по маршруту «Сыхив-Львов-Пидзамче-Львов-Сыхив».