РЖД И УЗ могут продлить скидки на грузоперевозки в 2010 г.

Исключительные тарифные условия на транзитную железнодорожную перевозку грузов между Россией и Украиной могут быть продлены в 2010 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), об этом сказал президент РЖД Владимир ЯКУНИН, выступая на конференции "Тенденции, проблемы и перспективы развития грузовых перевозок" в Киеве.

«В частности, в этом году по экспортно-импортным перевозкам на российских железных дорогах по ряду грузов действовали скидки в 20-30% к тарифу. По транзитным перевозкам ряда важнейших грузов также были установлены понижающие коэффициенты. Планируется, что в 2010 году будет продолжена практика установления исключительных тарифных условий на транзитные перевозки грузов в сообщении между Россией и Украиной», - сказал В.ЯКУНИН.

Он отметил, что необходимым условием достижения конкурентных преимуществ в межгосударственном сообщении является ускорение доставки грузов. При этом, по его мнению, для увеличения скоростей доставки железнодорожным компаниям необходимо улучшить взаимодействие с грузоотправителями, ускорить и упростить процесс пересечения государственных границ, а также внедрять информационные технологии.

«На двусторонней основе в рамках подписанного договора российские и украинские специалисты работают над созданием системы электронного обмена данными по грузовым перевозкам в международном сообщении», - напомнил В.ЯКУНИН.

По его словам, работа по разработке системы электронного обмена данными в обязательном порядке должна вестись с применением международных стандартов, обеспечивая взаимодействие между железными дорогами, портами, таможней и другими организациями и предприятиями.