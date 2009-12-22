УЗ прогнозирует падение транзитных грузоперевозок на 35%

В 2009 г. объем транзитных железнодорожных грузоперевозок по Украине, по прогнозам «Укрзализныци», составит 45,4 млн. тонн, что на 35% меньше показателя 2008 г. (69,8 млн. тонн).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня в ходе конференции в Киеве по проблемам грузоперевозок при участии украинских и российских железных дорог.

По его данным, за 11 месяцев т.г. падение транзита составило 36% - до 41,2 млн. тонн. В частности, транзит российских грузов составил 30 млн. тонн, что на 35% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Основой украинского транзита являются российские грузы, их удельный вес более 70%. К сожалению, в связи со спадом активности на мировых рынках и в результате финансового кризиса объем перевозок, особенно транзитных, сократился», - отметил М.КОСТЮК.

По его словам, в структуре транзитного российского грузопотока преобладает каменный уголь, железорудное сырье, нефтепродукты, минеральные удобрения и черные металлы. «Привлечение дополнительных объемов грузов в международном сообщении зависит, в первую очередь, от проведения железнодорожными администрациями гибкой сбалансированной тарифной политики. Мы договорились с Владимиром ЯКУНИНЫМ (президент ОАО «РЖД» - УНИАН), что берем на сегодняшний контроль вопрос формирования сквозного тарифа через рабочие группы наших ж/д администраций, потому что все составные сквозного тарифа должны быть понятны грузоотправителю. Мы должны создать условия, где наши партнеры – порты и другие организации – должны быть не узким местом в процессе, мы должны равномерно распределить эту нагрузку на всех участников процесса», - отметил он.

Как подчеркнул М.КОСТЮК, условия транзитных перевозок по Украине являются одинаковыми для всех грузовладельцев.

В свою очередь, замгендиректора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ напомнил присутствующим, что в октябре украинская и российская железные дороги согласовали скидки к сквозным тарифам на перевозку ряда грузов. В частности, 40% скидки на перевозку сырой нефти из Казахстана по территории России и Украины, 22% скидки на сжиженный газ и пр.

«Тарифная политика «Укрзализныци» на 2010 год предусматривает сохранение размеров ставок и скидок на перевозки транзитных грузов на уровне 2009 фрахтового года», - добавил В.ЧОРНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, на XVIII Тарифной конференции железнодорожных администраций-участниц Тарифного соглашения (состоялась 20-23 октября 2009 года в г. Алматы), в котором приняли участие все железнодорожные администрации государств-участниц СНГ, а также Латвийской и Эстонской Республик была согласована тарифная политика железных дорог государств-участниц СНГ относительно международных перевозок грузов на 2010 фрахтовый год. Кроме того, во время конференции состоялись переговоры между представителями «Укрзализныци» и ОАО «Российские железные дороги» относительно согласования сквозных тарифов на перевозку транзитных грузов территориями Украины и Российской Федерации. С целью сохранения сформированных, а также для привлечения дополнительных объемов транзитных грузов к перевозкам стороны решили продлить в 2010 фрахтовом году практику взаимного согласования сквозных тарифных ставок и договорились об установлении сквозных тарифов для отдельных видов грузов. В частности, к этим грузам принадлежат грузы в собственных многотоннажных контейнерах из Китая в Западную Европе через пограничные переходы Достык, Забайкальск, Науки, Гродеково.

Кроме того, были согласованы понижающие коэффициенты к ставкам на сырую нефть с Казахстана из станций Кульсари и Махамбет через порты Украины; утиль черных металлов из Казахстана в Молдову; сжиженные газы в собственных цистернах из Казахстана из станции Кульсары; глинозем из портов Украины в Таджикистан; хлопок; минеральные удобрения, текстильные материалы и изделия из Узбекистана.