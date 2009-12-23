"Укравтодор" проложил 8 километров дорог

С начала года «Укравтодор» проложил за бюджетные деньги всего лишь 7,8 км новых дорог, потратив на это 913,5 млн гривен, сообщает Дело.

В распоряжение «ДЕЛА» оказались оперативные данные о строительстве дорог в Украине. Согласно документу, за 11 месяцев 2009 года госслужба «Укравтодор» сдала в эксплуатацию 7,8 км новых и реконструированных дорог.

Первое, что удивляет, это мизерная цифра. В рамках подготовки к Евро-2012 государство брало на себя повышенные обязательства. За счет бюджета власти обещали за год построить 341,7 км дорог. В итоге мы имеем результат, в 44 раза меньший от запланированного.

Второе, что изумляет, это цена, которую платит государство за такие дороги. Согласно отчету «Укравтодора», 7,8 км обошлись бюджету в 913,5 млн. грн. Как выяснило «ДЕЛО», почти миллиард потрачен, а отремонтировано всего лишь два участка дорог: Александровка — Кировоград — Николаев (1,6 км) и Новомиргород — Велика Виска (4 км) в Кировоградской области. Также построены два участка (1,9 и 0,3 км) трасс местного значения в Ривненской и Сумской областях.

Путем несложных арифметических расчетов можно выяснить, что каждый километр этих дорог обошелся государству в 117,5 млн. грн. Для сравнения, в США такие работы обходятся федеральному бюджету в пересчете на гривню в среднем в 47,2 млн. В Китае километр автомагистрали строят за сумму, эквивалентную 19,2 млн. грн. Даже в Украине есть примеры, когда прокладка международной магистрали обходится в несколько раз дешевле. Например, на данный момент тот же «Укравтодор» реализует совместный проект капитального ремонта автодороги Киев — Чоп за заемные средства.

По данным «ДЕЛА», километр фактически наново построенной автомагистрали стоит 21,9 млн. грн. Столь существенная разница в стоимости объясняется просто — кредиторы (Европейский банк реконструкции и развития и Международный банк реконструкции и развития) жестко контролируют использование денег. В результате на 57 км автомагистрали, построенных в этом году, потрачено 1,25 млрд. грн.

Глава госслужбы автодорог Вадим Гуржос отказался объяснять, почему реконструкция и строительство небольших участков дорог местного значения влетели государству в круглую копеечку. Нежелание комментировать итоги работы за 11 месяцев 2009 года высокопоставленный чиновник объяснил тем, что ранее «ДЕЛО» (№198 от 26.11.09 г.) опубликовало информацию о том, что он, как глава «Укравтодора», не смог озвучить количество дорог, построенных в 2009 году.

В свою очередь подчиненные Гуржоса объяснили, что 913,5 млн. грн. были потрачены не только на указанные 7,8 км дорог. По их данным, в эту сумму также включены расходы на прокладку других дорог. Но поскольку эти объекты еще не готовы, то и в отчет они не попали.

Чрезвычайно низкие объемы строительства дорог — 7,8 км против запланированных 341,6 км — в госпредприятии объясняют нехваткой бюджетных средств. А именно — недопоступлением средств от акцизного сбора, а также ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства в специальный фонд госбюджета. Ведь поступления от этих сборов являются основным источником финансирования программ автодора.

3256,9 км дорог нужно построить и отремонтировать Украине до 2012 года согласно Программе по подготовке к проведению Евро-2012.

По данным «Укравтодора», потребности предприятия в финансовых ресурсах на 2010 год составляют 21,4 млрд. грн. При этом 9,8 млрд. грн. из них должны быть направлены на погашение кредитов «Укравтодора» перед международными финансовыми организациями. Вместе с тем в проекте госбюджета на 2010 год на нужды ведомства предусмотрено лишь 13,1 млрд. грн.

Кроме 8 км новых и реконструированных дорог, в своем отчете «Укравтодор» также сообщает, что за 11 месяцев 2009 года компания капитально отремонтировала 49,2 км дорог и 178,5 м мостов. С учетом других дорожных работ на эти цели было потрачено около 5,3 млрд. грн.