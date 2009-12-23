«Укртелеком» начнет отключать компании после 21 апреля

ОАО «Укртелеком» намерено отключить субъектов хозяйствования, не заключивших договоры до 21 апреля 2010 г. на пользование местом в его кабельной канализации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, такое решение принято после проведения инвентаризации собственной кабельной канализации национального оператора, в результате которой выявлены кабели субъектов ведения хозяйствования без надлежащего оформления договорных отношений.

По данным пресс-службы, владельцам кабелей предложено обратиться в соответствующий филиал «Укртелекома» до 1 апреля 2010 года для сверки или заключения договора на использование кабельной канализации ОАО.

«В случае отсутствия заключенных договорных отношений относительно выявленных кабелей в срок до 21 апреля 2010 г., ОАО «Укртелеком» с целью защиты своих прав владельца кабельной канализации оставляет за собой право прекратить предоставление услуги по предоставлению места в кабельной канализации владельцам этих кабелей», - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, лидер среди Интернет-провайдеров и мобильный оператор нового стандарта. Компания предоставляет свои услуги более 10 млн. абонентов фиксированной телефонии, сотням тысяч пользователей услуг коммутированного и некоммутированного доступа к сети Интернет. Также компания предлагает своим клиентам новейшие современные услуги: передача данных и строительство виртуальных частных сетей, видеоконференции, услуги мобильной связи нового стандарта под ТМ Utel.