25 декабря состоится открытие памятной доски Георгию Кирпе

Экс-министру транспорта и связи

25 декабря 2009 года в Киеве состоится открытие памятной доски прежнему министру транспорта и связи Украины, герою Украины Георгию Николаевичу Кирпе. В торжествах примут участие первый президент Украины Леонид КРАВЧУК, народный депутат Украины Иван ПЛЮЩ, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и другие почетные гости. Сбор участников мероприятия в 12.00 возле здания Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Киев, ул. Тверская, 5). Аккредитация СМИ по телефонам (044) 465-24-28, 465-24-38, 465-21-76 (067) 536-61-77, (067) 466-77-43.

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