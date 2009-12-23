Проезд автодорогами обеспечен почти во всех областях Украины

Почти во всех областях Украины, где из-за снежных заносов движение транспорта автодорогами государственного значения было закрыто, в настоящее время обеспечен проезд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По оперативным данным, на утро 23 декабря нарушений в функционировании объектов транспортного комплекса и связи (авиационного и морского транспорта, метрополитенов) не произошло.

Как отмечают в министерстве, погодные условия в Украине постепенно выравниваются: осадки прекратились, лишь в Крыму, Закарпатской и Львовской областях местами небольшой дождь.

На перевальных участках дорог в Карпатском регионе местами небольшой дождь со снегом, покрытие автомобильных дорог мокрое, в Крыму на перевалах проезд обеспечен.

Также обеспечен проезд дорогой государственного значения М-05 Киев – Одесса, покрытие пути мокрое. На дорогах государственного значения в Луганской, Херсонской, Днепропетровский и Запорожской областях гололедица, в Черниговский – снежная каша. Покрытие дорог в Полтавской, Донецкой и Николаевской областях заснежено.

Что касается дорог местного значения, то в Донецкой, Запорожский и Николаевской областях кое-где усложнен проезд транспортных средств, в Луганской области на отдельных участках временно ограничено движение.

Во всех остальных областях страны, где были введены ограничения или закрыт проезд транспортных средств из-за снежных заносов, в настоящее время движение обеспечено.

Расчисткой дорог занимаются 1590 рабочих, задействовано 928 механизмов. На дежурстве – еще 2318 рабочих и 1552 единицы техники.

По данным министерства, из-за сложных погодных условий в ночь с 22 на 23 декабря было задержано два поезда. На очистке от снега объектов железнодорожной отрасли работают 8995 человек, выведено 76 единиц снегоуборочной техники.

Кроме того, в Николаеве и Кривом Роге не работают аэропорты – осуществляется очистка взлетно-посадочной полосы.

Морские торговые порты Украины работают без ограничений.