Китай увеличил транзит контейнеров через Украину в Европу

В рамках проекта "Far East Land Bridge" по организации контейнерных перевозок из Китая в Европу, за 11 месяцев т.г. через территорию Украины было перевезено грузов на 40,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщили в пресс-службе ОАО "ТрансКонтейнер" (РФ).

В компании сообщили, что, несмотря на общее снижение объемов контейнерных перевозок в 2009 году в России и Украине, компания "ТрансКонтейнер" продолжает укреплять сотрудничество с украинской стороной. Особенный упор в совместной работе сделан на развитии транзитных перевозок через Россию и Украину.

"Одним из наиболее успешных логистических проектов является проект "Far East Land Bridge" по организации контейнерных перевозок из Китая в Европу. За 11 месяцев текущего года по проекту было перевезено 2 044 ДФЭ, что на 40,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - заявил генеральный директор ОАО "ТрансКонтейнер" Петр БАСКАКОВ в ходе семинара-конференции, проводимого ОАО "РЖД" и "Укрзализныцей".

ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) - условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков. Один ДФЭ приблизительно описывает емкость стандартного 20-футового контейнера габаритами 6,1 м на 2,4 м.