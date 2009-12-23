Облсовет проведет оценку части «Аэропорта-Херсон»

Херсонский областной совет решил провести независимую экспертную оценку части взноса в уставный фонд ООО «Аэропорт-Херсон», которую концерн «Титан» намерен выкупить у облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение депутаты облсовета приняли сегодня на своей очередной сессии.

В частности, оценка будет произведена для определения рыночной стоимости той части, которая, по решению депутатов от 17 ноября 2009 года, должна быть возвращена из уставного фонда ООО «Аэропорт-Херсон» в совместную собственность территориальных общин области в натуральной форме.

Оценка будет произведена по состоянию объектов аэропорта в Херсоне, Скадовске, Каховке и поселке Большевик Голопристанского района области по их фактическому состоянию на 1 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, концерн «Титан» (г. Киев) согласился компенсировать Херсонскому областному совету его часть взноса в уставный фонд ООО «Аэропорт «Херсон».

Согласно решению Херсонского областного совета от 17 ноября, в херсонскую областную коммунальную собственность возвращается часть целостного имущественного комплекса «Аэропорта «Херсон» в натуральном виде. В частности, речь идет о строениях в Херсоне на улице Сенявина, 33-а, а также аэродромах гражданской авиации в Скадовске и в Каховке.

Остальную часть взноса облсовета в уставный фонд ООО «Аэропорт «Херсон» концерн «Титан» намерен вернуть в денежном виде. При этом размер денежной компенсации в решении не указан.

Решение предусматривает проведение независимой оценки имущества аэропорта для определения его рыночной стоимости. Компенсацию планируется получить, исходя из результатов экспертной оценки.

Справка УНИАН. Целостный имущественный комплекс аэропорта был взносом облсовета в упомянутое ООО. Соучредителем ООО в равных долях выступили концерн «Титан» (г. Киев) и Херсонский областной совет. Согласно условиям инвестиционного соглашения, "Титан" обязывался инвестировать в аэропорт не менее 5 млн. грн.

Балансовая стоимость ОКП, по оценкам на момент создания ООО, была около 4 млн. грн.