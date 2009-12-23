Кабмин отменил ТУ на производство компонентов бензина 92-95

Кабинет министров Украины рекомендовал Госпотребстандарту отменить технические условия на производство компонентов бензина (КБ) 92-95.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ со ссылкой на решение, принятое на заседании правительства в среду, 23 декабря.

«Сегодня приняты два уникальных решения, одно из них – это отмена технических условий на производство КБ 92-95, которые (производители – УНИАН) платили, по сравнению со всем рынком бензина, не 110 евро (акциз – УНИАН), а 20 евро, и срывали весь рынок», - сказала она.

Глава Госкомпредпринимательства также отметила, что данное решение в совокупности с привязкой стоимости нефти украинского происхождения, которая реализуется на аукционах, к таможенной стоимости (второе принятое сегодня решение КМУ – УНИАН), позволит дополнительно привлечь в бюджет около 4 млрд. грн.